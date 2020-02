Vermist gezin uit Doorwerth nog steeds in Duitsland

Het gezin dat zondag spoorloos verdween uit Doorwerth is nog steeds in Duitsland.

De Duitse politie traceerde de familie maandag in Steinfurt aan hand van het kenteken. De familie werd overgebracht naar het politiebureau. Daar spraken ze met de Duitse en ook de Nederlandse politie.

'Het gaat goed met de familie en er was voor ons geen enkele aanleiding om het gezin of iemand van hen vast te houden. Er was geen sprake van een familieruzie. Ook informatie dat de vader zelfmoordplannen zou kunnen hebben, kregen we niet bevestigd. De vader verklaarde tegen ons dat het gezin op vakantie zou gaan in Duitsland. Op basis van de gesprekken hebben we de familie laten gaan. Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd', aldus Antonia Lindenbrink van de Duitse Politie.

Ook De Nederlandse politie is klaar met het onderzoek naar het gezin uit Doorwerth dat sinds zondag werd vermist. 'Er is geen verder onderzoek nodig', meldt woordvoerder Paul Koetsier.



School hoopt op terugkeer



Op de basisschool waar drie van de vijf kinderen zaten is vanmorgen weer gesproken over de gebeurtenissen van gisteren. 'Veel ouders hopen dat de kinderen weer terugkomen op school' zegt directeur Rob Hulstein. 'Veel ouders zeiden vanmorgen ook dat ze dolgraag de familie willen helpen als ze willen terugkeren. Tot nu toe hebben we echter niets van hen gehoord.'

Oma van gezin: 'familie keert niet terug naar Doorwerth'



De moeder van de vader van de familie laat in een korte reactie weten dat het goed gaat met het gezin. 'Ze zijn op dit moment in Duitsland, daar zullen ze blijven en vanuit daar vertrekken ze waarschijnlijk naar Amerika. De familie komt niet meer terug naar Doorwerth.'

Gemeente heeft geen contact gehad



Bij de gemeente is er geen contact geweest met de familie. 'Als ze al hulp willen of nodig hebben moeten ze die aanvraag doen bij de gemeente', aldus een woordvoerder. 'Dat is op dit moment nog niet gebeurd.'

Geen contact met Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdbescherming Gelderland bevestigt dat zij in het verleden nog nooit contact hebben gehad met de familie.



Ravage in huis



Over de ravage in het huis - kapot gesneden gordijnen, losgetrokken planken en veren uit de bank- kan de politie in Nederland niet veel zeggen. 'Er is geen aangifte over binnengekomen en de familie heeft daar een verklaring over afgelegd. Wij kunnen er in ieder geval niks mee.' De woning gaat per 15 maart wel naar een andere huurder, zeggen buurtgenoten.

Volgens een woordvoerster van verhuurder Vivare is de huur nog niet opgezegd. 'In formele zin zijn we dan ook geen partij. Maar goed, we hebben de beelden ook gezien. We zijn ervan geschrokken. Maar we zien geen aanleiding nu iets te doen. De huurder zou nog kunnen terugkomen en de boel weer in orde kunnen maken.'