Tri en burgemeester Van Rumund hand in hand voor kinderpardon

WAGENINGEN - In Den Haag was woensdag een manifestatie voor een 'Eerlijk Kinderpardon', georganiseerd door Defence for Children.

Ook de Wageningse jongen Tri Pham en burgemeester Van Rumund vroegen daar aandacht voor de kinderen die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon.

Eerder deed de Raad van State uitspraak over de regeling waar werd gesteld dat vreemdelingen in beeld moeten blijven bij vreemdelingenorganisaties. Alleen in beeld blijven bij de gemeente is niet toereikend. Burgemeester Van Rumund van Wageningen vertelde toen dat hij van al het afwachten een beetje wanhopig werd. 'Het blijft wachten voor Tri en heel veel andere kinderen die in mijn ogen en andere burgemeesters in aanmerking zouden moeten komen voor het kinderpardon.'

Vier kamerleden (PvdA, SP, GL en PvdD) waren aanwezig op het Plein bij de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon.

Volgens Defence for Children zijn er honderden kinderen die buiten de huidige regeling vallen. De 12-jarige Tri is één van de kinderen wiens verzoek tot nu toe is afgewezen.