Zanger Peter Groot Kormelink: A'j weerkommen wilt dan mo'j eerst weg

De van oorsprong Achterhoekse Peter Groot Kormelink is enige tijd terug met een nieuw project gestart waarmee hij terug gaat naar zijn roots die in Groenlo liggen.

De inmiddels Groninger schreef tot nu toe liedjes in het Nederlands, maar met zijn muzikale project Weerkommen schrijft hij nu nummers in het Achterhoeks. Groot Kormelink kennen we onder andere van de bands Jazzpolitie en Splitsing.

Thuiskomen

Groot Kormelink woont al jaren in Groningen, maar voor de oud-Achterhoeker is het echt thuiskomen als hij vanuit het hoge noorden weer de Achterhoek inrijdt. 'Het verbaast mij elke keer weer als ik de Achterhoek in kom hoe groen het hier is', aldus Groot Kormelink.

Songs

Het nummer Weerkommen is straks één van de 13 songs op de gelijknamige cd. Een toepasselijke zin, want zo laat hij in het gesprek weten dat 'A'j weerkommen wilt dan mo'j eerst weg.'



Crowdfunding

Omdat je tegenwoordig als muzikant niet zomaar meer een platencontract krijgt, is Groot Kormelink inmiddels met een crowdfundingsactie begonnen om zijn cd te financieren. www.petergrootkormelink.nl.