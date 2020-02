Milde H7N7-variant vogelgriep in Barneveld: ruimen begonnen

Op een pluimveebedrijf aan de Valkseweg in Barneveld is vogelgriep geconstateerd.

Inmiddels is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begonnen met het ruimen van de ongeveer 30.000 legkippen. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het om de milde variant van het H7N7-virus.



Ook de kippen van een nabijgelegen hobbyboer worden vanavond geruimd in verband met een overvliegende kip



Volgens de NVWA worden de kippen in zaken met CO2-gas gedoopt en zo vergast. Donderdag worden de eerste 6000 kippen geruimd; vrijdag volgen de andere 24.000. Het bedrijf heeft buitenuitloop



Vervoersverbod in 1 km zone

In een zone van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied liggen 17 andere pluimveebedrijven. Deze worden onderzocht.

Ook geldt in dit 1 kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. De maatregelen gelden voor 3 weken. Hobbyboeren mogen hun kippen nog wel buiten laten lopen. --> Compleet overzicht maatregelen (pdf)

Reactie gemeente: impact is groot



Barneveld is met zo'n 4 miljoen kippen het hart van de pluimveesector. De impact is dan ook groot, zegt locoburgemeester Aart de Kruijf. 'Ik hoop dat het bij één bedrijf blijft, want de uitbraak van 2003 staat nog in het geheugen gegrift'. Het heeft geen gevolgen voor evenementen in Barneveld. 'Wel wil ik aan de bevolking vragen om niet te gaan kijken in verband met de verkeersveiligheid.' De Kruijf is blij met het adequate optreden van het ministerie.



Vorig jaar uitbraak vogelgriep



November vorig jaar werd op diverse plaatsen in Nederland vogelgriep aangetroffen. Het ging toen om een zeer besmettelijke variant.

Gelderland bleef toen net buiten schot. Wel werd net over de grens, in het Overijsselse Kamperveen, vogelgriep geconstateerd. In een ring van 10 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf golden strikte maatregelen. Daaronder vielen ook veel Gelderse bedrijven. Een eendenbedrijf in Barneveld werd preventief geruimd. Dat bedrijf zit in dezelfde straat als het kippenbedrijf dat nu is getroffen.



Sinds eind november werden geen nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de kippen en eenden mochten pas begin februari weer naar buiten.

'Ramp voor pluimveesector, schade 5-10 miljoen euro'



