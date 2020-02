Ruimen kippen gaat verder; Barneveld houdt adem in

Gisteren werden ongeveer 6000 legkippen geruimd, vandaag volgen nog zo'n 24.000.



Op het bedrijf heerst vogelgriep. Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het om de milde variant van het H7N7-virus.

'Bedrijfsrisico'



Een mede-eigenaar van het bedrijf noemt het 'een bedrijfsrisico'. Hij krijgt de kosten vergoed, behalve de schoonmaakkosten, wat hem toch een forse schadepost oplevert.



In een zone van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied liggen 17 andere pluimveebedrijven. Deze worden onderzocht op vogelgriep.

Ook geldt in dit 1 kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. De maatregelen gelden voor 3 weken. Hobbyboeren mogen hun kippen nog wel buiten laten lopen.

Impact groot



Barneveld is met zo'n 4 miljoen kippen het hart van de pluimveesector. De impact is dan ook groot, zegt locoburgemeester Aart de Kruijf. 'Ik hoop dat het bij één bedrijf blijft, want de uitbraak van 2003 staat nog in het geheugen gegrift'.

Vorig jaar zeer besmettelijke variant



November vorig jaar werd op diverse plaatsen in Nederland vogelgriep aangetroffen. Het ging toen om een zeer besmettelijke variant.

Zelfde straat



Gelderland bleef toen net buiten schot. Wel werd net over de grens, in het Overijsselse Kamperveen, vogelgriep geconstateerd. In een ring van 10 kilometer rond het besmette pluimveebedrijf golden strikte maatregelen. Daaronder vielen ook veel Gelderse bedrijven. Een eendenbedrijf in Barneveld werd preventief geruimd. Dat bedrijf zit in dezelfde straat als het kippenbedrijf dat nu is getroffen.



Foto: ANP