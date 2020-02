Het wordt prima weer op de verkiezingsdag, is dat goed voor de linkse of de rechtse partijen?

Die dag wordt er gestemd voor het waterschap en de Provinciale Staten en volgens MeteoGroup in Wageningen krijgen we rustig en droog weer.

De maximumtemperatuur ligt zo'n 14 tot 15 graden en de zon laat zich regelmatig zien, zei weervrouw Britta van Gendt vrijdag op Radio Gelderland.



De terugkerende vraag is altijd: heeft het weer invloed op de verkiezingsuitslag? Natuurlijk, wanneer het 20 graden vriest blijven meer mensen thuis dan op een zonnige zomerdag. Vorig jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, was het zelfs het beste verkiezingsweer in 20 jaar, zo zei weeronline.nl. Toch ging maar 53,8 procent van de kiezers naar de stembus. Misschien was de opkomst lager geweest als het had geregend, maar dat is moeilijk te achterhalen. Over de opkomst verderop meer.



Verband tussen weer en partij



Interessanter is het verband tussen het weer en de partij waarop wordt gestemd. Nijmeegse sociologen onderzochten de effecten van temperatuur, zon en regen bij de opkomst tijdens 13 parlementsverkiezingen tussen 1971 en 2010. PvdA en SP lijken volgens het onderzoek het meest te profiteren van koude (5 graden) en droge dagen. Ook de VVD heeft daar baat bij, terwijl het CDA dan weer kans heeft om wat te verliezen.



Als het regent én koud is dan hebben PvdA en SP daar last van. Volgens de onderzoekers heeft het CDA vooral baat bij een dag waarbij het zo'n 10 milimeter regent. Dat zou zomaar een extra zetel op kunnen leveren.

Hoe komt dat? Een uitleg zou kunnen zijn dat er vooral religieuze mensen op het CDA stemmen. Zij hebben het gevoel dat ze hun burgerplicht moeten vervullen en laten zich bij het stemmen niet tegenhouden door de regen. Een andere verklaring is volgens de onderzoekers dat er veel boeren en vissers in de achterban van het CDA zitten en zij zijn gewend om te werken in alle weersomstandigheden.

De PvdA en de SP krijgen veel stemmen van laagbetaalden en links-georiënteerden. Volgens een verklaring reizen die mensen vaker met het openbaar vervoer naar het stemlokaal en hebben ze er bij heel slecht weer minder trek in om te gaan stemmen.

Als we kijken naar de weersvoorspelling voor komende woensdag (droog, 15 graden) dan zouden daar op basis van het Nijmeegse onderzoek vooral D66, ChristenUnie en SGP (heel minimaal) van kunnen profiteren. In het onderzoek uit 2011 is de PVV overigens niet meegenomen.

Opkomst



De sociologen onderzochten ook de invloed van het weer op de opkomst. De uitkomst van het onderzoek was: de invloed is beperkt.

De opkomst daalt met 1 procent bij 25 mm regen en stijgt met 1 procent wanneer het 10 grader warmer is. Schijnt de zon volop, dan neemt het aantal kiezers toe met anderhalf procent. Wat de opkomst woensdag wordt, is ondanks alle wetenschap moeilijk te voorspellen. Net als het weer.