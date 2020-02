Ruimen van kippen steeds professioneler

30.000 kippen werden daar vergast op één bedrijf waar een milde variant van het virus werd geconstateerd.

Miljoenen kippen zijn de afgelopen jaren geruimd vanwege (een verdenking van vogelgriep). Recordjaar is 2003, toen er in Nederland 30 miljoen stuks pluimvee werden geruimd. In 2014 sneuvelden 267.000 eenden en kippen vanwege besmettingen in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen.



Lochem

In Gelderland waren er onder meer nog een ruiming in 2011 van 8000 kippen in Kootwijkerbroek, in 2013 van 85.000 exemplaren in Lochem.



De aanpak van de vogelgriep gaat steeds professioneler. Leghennenhouder Rien Schimmel, zelf slachtoffer in 2003, vertelt dat tegen Pluimveeweb. In twee dagen tijd waren bijna al zijn 70.000 kippen dood. 's Maandags had hij kippen opgestuurd naar de Gezondheidsdienst, maar onderzoek leverde geen resultaat op. Op vrijdag kreeg hij de definitieve uitslag: vogelgriep. Toen leefden er nog maar 100 kippen.

Ze liepen in en uit



In de buurt waren meer problemen, maar zijn bedrijf was het eerste dat geruimd werd. Hij schetst op Pluimveeweb de situatie toen: 'Iedereen liep hier in en uit. Vrachtwagens kwamen en gingen. Zo hebben we onbewust misschien nog veel verspreid. Maar niemand was zich toen bewust van de risico’s.'

De overheid handelt nu sneller en efficiënter. Ook heeft ze meer aandacht voor preventie. Het ruimen geschiedt nu op drie manieren: door elektrocutie, door het dompelen van dieren in koolstof(di)oxide of door het vergassen in de stal.

Bewusteloos

Maar het ruimen van pluimvee kan veel diervriendelijker en schoner. Het Puttense bedrijf Anoxia Europe heeft een nieuwe methode ontwikkeld met stikstofschuim waarmee kippen op een humane manier buiten bewustzijn kunnen worden gebracht.



Daarnaast zit in het stikstofschuim een ontsmettend middel. Hiermee kan besmetting worden voorkomen. Anoxia wordt inmiddels door enkele dierenartsen gebruikt en producent Michiel van Mil vindt dat het ook goed in Barneveld gebruikt kan worden, mochten er meer ruimingen nodig zijn.



Schuim

'De huidige ruimingsmethoden werken met koolzuur. Met deze ouderwetse methode met gas kan ook het virus naar buiten gedrukt worden, met schuim is dit risico veel kleiner.'



Volgens van Mil wordt de schuimmethode nu nog niet toegepast in Barneveld omdat de NVWA langlopende contracten heeft met bedrijven die de ouderwetse techniek nog gebruiken. In Azië is veel belangstelling voor de nieuwe Gelderse methode.