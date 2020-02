Dorpen vieren en herdenken lokale bevrijdingsdag

Onder andere in Netterden, Zeddam, Warnsveld en Posterenk zijn bewoners druk bezig om de lokale gebeurtenissen van 70 jaar geleden te herdenken en te vieren.

Maart en april zijn voor Oost-Nederland de herdenkingsmaanden. Vanaf 30 maart veroverden de geallieerden de Achterhoek en vervolgens de Veluwe. De nationale bevrijding volgde op 5 mei nadat Nazi-Duitsland de capitulatie tekende in Hotel De Wereld in Wageningen.

10 gesneuvelde Canadezen

Veel dorpen wachten dit jaar niet tot mei, maar grijpen de 70ste verjaardag van de bevrijding aan om al deze maand of in april stil te staan bij de lokale gebeurtenissen uit 1945. Netterden was één van de eerste dorpen boven de Rijn waar de geallieerde legers binnentrokken.

Op 28 maart onthullen inwoners een monument ter nagedachtenis aan de 10 Canadese militairen die tijdens de bevrijding van Netterden sneuvelden. Een dochter van één van de militairen komt uit Canada om de herdenking bij te wonen. Zij onthult het monument. Ook Duitse vertegenwoorders zullen in Netterden aanwezig zijn. In Warnsveld wordt op 20 maart een boek gepresenteerd met verhalen van Warnsvelders die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt. In Posterenk, gemeente Voorst, bereiden basisschoolleerlingen een tentoonstelling voor over de bevrijding van het dorp. Zij interviewen daarvoor de oudere inwoners van Posterenk die de bevrijding hebben meegemaakt.

Laatste kans

Zeddam werd op 1 april bevrijd. De inwoners herdenken de gebeurtenissen met een dienst in de kerk en de presentatie van een boek waarin 30 inwoners van Zeddam hun herinneringen aan de bevrijding vertellen. Marjolein Jenneskens zit in de Zeddamse organisatie. 'We hebben nooit eerder een lokale herdenking op 1 april gehouden. Maar nu is het de laatste kans dat inwoners die de oorlog hebben meegemaakt er nog bij kunnen zijn.'

