4 jaar celstraf geëist tegen 'hockeygluurder'

heeft dinsdag 4 jaar celstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen zich horen eisen. C. filmde met een in een locker verborgen camera honderden jonge speelsters in de kleedkamers van de Wassenaarse hockeyclub HGC en de Haagse club HDM.



Leden van zeker 3 Gelderse hockeyclubs zijn gefilmd in de dameskleedkamer van HGC: Union uit Malden, NMHC uit Nijmegen en WMHC uit Wageningen.

De 46-jarige C. heeft de heimelijke filmpraktijken bekend. Hij heeft spijt betuigd. Naar eigen zeggen wil hij schoon schip maken.



C. begon al in 1999 met filmen bij HDM. Hij zette die praktijken later door bij HGC. De laatste opnames dateren van 2014. In totaal maakte hij zeker 116 films. Vorig jaar liep hij tegen de lamp. Ook had hij kinderporno en dierenporno in zijn bezit.