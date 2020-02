Slachtoffers flatbrand Nijmegen moeten dóór

Wel draagt ze de fysieke en psychische gevolgen van de flatbrand van anderhalve week geleden met zich mee. De geboren Engelse Marquerite Hendriks-Varley stond achter haar voordeur, toen twee brandweermannen die in de hectiek van het moment met geweld open braken. ‘Ik was in shock!'

Heel snel weg uit flat

De tekenen van de stressvolle omstandigheden in de flat, net na het uitbreken van de brand zijn op haar gezicht nog te zien. ‘Ik stond achter de deur, terwijl de brandweer mijn voordeur forceerde. Mijn voorhoofd was kapot en het bloedde hevig. De brandweermannen zeiden 'Sorry, sorry!' Ze hielpen me overeind en zeiden dat we heel snel weg moesten daar.'

Ze wordt via het trappenhuis door de mannen geëvacueerd en wordt opgevangen en verzorgd door ambulancepersoneel. Marguerite Hendriks-Varley woont nu tijdelijk bij haar nicht, even verderop in Nijmegen.

Veerkracht

Nu, anderhalve week later komt het voor de overlevenden aan op veerkracht en dat valt voor de ouderen niet altijd mee. Hoogleraar ouderengeneeskunde Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc is deskundig op het gebied van traumaverwerking bij ouderen.

'Zo'n brand is natuurlijk een traumatische gebeurtenis, dus die zal op velen een enorme impact hebben. Het is heel erg wisselend hoe ouderen ermee omgaan, dat kan variëren van kort de emoties op dat moment tot posttraumatische stresstoornissen. In dat geval hebben mensen er daarna nog heel lang last van, kunnen ze slaapproblemen hebben en emotioneel in de war raken. Over het algemeen is de mentale weerbaarheid van ouderen minder groot, het komt bij de verwerking aan op hun veerkracht.'

'Oude bomen niet verplaatsen'

De 91 bewoners van de seniorenflat moesten allen tijdelijk elders onderdak vinden. Deze week is begonnen met het leeghalen van de appartementen, alle spullen worden gereinigd en de appartementen moeten worden opgeknapt. Het kan dus nog maanden duren voordat de bewoners weer terug kunnen.

Ook Jan ter Hoek werd van zijn balkon geëvacueerd door de brandweer. Hij woonde sinds de brand bij zijn dochter in Beuningen, afgelopen weekend verhuisde hij naar een ander tijdelijk adres. Hij is er nuchter onder. 'Het is niet anders, ik ben vrij flexibel. Er is niets aan te doen.' Maar een dag na de brand, kon hij zijn tranen niet beheersen toen hij de schade aan de flat zag waar hij al bijna 20 jaar woont.

Nachtmerrie

Voor veel bewoners was de brand een regelrechte nachtmerrie. Sommige bewoners keken de dood in de ogen, terwijl ze vluchtten door gangen vol rook op zoek naar de uitgang. Verschillende van hen ademden die zwarte rook ook in. Bewoners konden via het trappenhuis al snel niet meer vluchten, pikzwarte rookwolken vullen de galerijen. Op balkons roepen mensen op hoge leeftijd om hulp en zwaaien met zaklantaarns, de brandweer bevrijdt ze met hoogwerkers.

Nog steeds zijn enkele gewonden van de brand in de seniorenflat in Nijmegen er ernstig aan toe. Er liggen nog 6 mensen in het ziekenhuis. Maandag werd bekend dat een 86-jarige man aan zijn verwondingen bezweek, hij is daarmee het derde dodelijke slachtoffer van de brand. In totaal moesten 94 ouderen hun appartementen verlaten.

Alles kan weer normaal worden

Zowel Marquerite Hendriks-Varley als Jan ter Hoek willen zo snel mogelijk terugkeren naar hun appartement, terwijl andere bewoners dat uit angst niet willen. Voor de 91-jarige Hendriks-Varley is voorlopig het allerbelangrijkste dat de blauwe plekken in haar gezicht snel zullen verdwijnen. ‘Dan kan alles weer een beetje normaal worden.'