'Thuiszorg verdwijnt als gemeenten te weinig blijven betalen'

Adviesbureau Berenschot kwam tot deze conclusie na een groot onderzoek (pdf) in opdracht van thuiszorgorganisatie TSN Thuiszorg, die ook vestigingen heeft in Gelderland.

'Schuld ligt bij de staatssecretaris'



Volgens Leijten ligt de schuld bij staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid). 'Ten eerste zie je dat hij gigantisch bezuinigt, waardoor gemeenten denken: we doen het voor wat minder geld en we hopen dat we op die manier de thuiszorg rond krijgen. En ten tweede heeft de staatssecretaris verzuimd om een basistarief af te spreken voor de thuiszorg. Een basistarief waar je niet onder mag schieten om te garanderen dat bedrijven kunnen blijven bestaan, maar nog belangrijker: dat zij ook fatsoenlijk salaris kunnen betalen.'

'Herhaling van zetten'



Volgens Leijten is het een herhaling van zetten. 'We hebben dit eerder gezien toen de thuiszorg in handen van de gemeenten kwam in 2006/2007. Destijds zagen we ook dat alle gemeenten onder de kostprijs doken en toen is het maar ternauwernood zo geweest dat de thuiszorg bleef bestaan. Nu dreigt er dus weer zo'n scenario.'

SP komt in actie



Het SP-Kamerlid zegt er werk van te gaan maken in Den Haag. 'In het verleden is hier een wet voor gemaakt, maar bij de behandeling van de nieuwe Wmo, de nieuwe thuiszorgwet van de staatssecretaris, heeft hij die gewoon in de prullenbak gegooid', legt ze uit. 'Dus we hebben in het verleden als Kamer regeringsbeleid gerepareerd en nu moeten we dat dus weer gaan doen. En dat ga ik ook doen', benadrukt Leijten. 'Ik ga niet alleen de staatssecretaris ter verantwoording roepen om snel iets te doen, maar ik ga ook zelf met een initiatief komen om dit gewoon te repareren. Als de staatssecretaris niet bereid is om dit te doen, dan moet de Kamer het maar doen.'