Uitspraak kinderpardon: je moet je best doen om in beeld te blijven

ARNHEM - Vreemdelingen moeten actief in beeld blijven bij vreemdelingeninstanties.

Het is niet voldoende om ingeschreven te staan bij de gemeente. Dat oordeelde de Raad van State woensdag in vier uitspraken over de kinderpardonregeling.

Overwinning voor familie Sarkissian

Eén van deze zaken ging over de familie Sarkissian uit Rheden. Dit gezin heeft gelijk gekregen in de rechtszaak. Staatssecretaris Teeven wilde het Gelderse gezin uitzetten, omdat het langer dan 3 maanden buiten toezicht van de Rijksoverheid is geweest. De rechter zegt nu dat dat onterecht is. De familie wist namelijk niet dat ze uit beeld waren geraakt bij de Rijksoverheid én deed haar best om in beeld te blijven. Daarmee ondersteunt de Raad van State een eerdere uitspraak van de rechtbank Arnhem. ´Dit is een grote overwinning voor het gezin´, zegt advocaat Harrie van Pelt die jarenlang het gezin verdedigde in de strijd om een verblijfsvergunning. ´Teeven heeft het gezin tijdens deze rechtszaak al een tijdelijke verblijfsvergunning gegeven. Maar het is een erkenning van onze strijd en belangrijk voor het verkrijgen van de definitieve verblijfsvergunning.´

Nederlaag voor kinderpardongezinnen

De uitspraak van de Raad van State is een nederlaag voor de mensen die strijden voor een ruimere kinderpardonregeling. In Gelderland wachten in ieder geval nog 6 gezinnen op uitsluitsel en dit belooft niet veel goeds voor hen. De 12-jarige Tri Pham uit Wageningen is één van de kinderen wiens verzoek tot nu toe is afgewezen.

Veel voorwaarden

Twee jaar geleden is de kinderpardonregeling ingesteld voor gezinnen met kinderen die door de lange procedures inmiddels geworteld zijn in Nederland. Om voor de regeling in aanmerking te komen moeten de gezinnen aan heel veel voorwaarden voldoen. Zo moet het kind op zijn achttiende langer dan vijf jaar in Nederland hebben gewoond.

Asielzoekers wel in beeld

Een andere voorwaarde is dat je je niet mag hebben onttrokken aan het Rijkstoezicht. Volgens de IND voldoet een asielzoeker daaraan als hij in beeld is bij ten minste de IND, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Vreemdelingenpolitie of voogdijinstelling Nidos. De Raad van State bevestigt nu dat de vreemdeling actief in beeld moet blijven bij instanties die het vreemdelingenbeleid uitvoeren.

Actie Defence for Children

'De uitspraak van de Raad van State is onbegrijpelijk en zeer teleurstellend', dat zegt Martin Vegter van Defence for Children. 'De groep kinderen waar het om gaat is zelf op straat gezet door de Rijksoverheid toen ze uitgeprocedeerd waren. Ze zijn opgevangen door gemeenten en daar altijd in beeld geweest.' Maar dat is dus niet voldoende om in aanmerking te komen voor het kinderpardon, blijkt vandaag uit de uitspraak van de Raad van State. 'We geven niet op, we gaan door tot het Europees Hof van de rechten van de Mens'.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children heeft inmiddels al aangekondigd dat er op 11 maart een actie wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de wachtende kinderen. 'De kinderen hebben al 750 slapeloze nachten en wij willen de politiek wakker schudden. Wij willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Wij willen een einde aan de schending van de rechten van deze kinderen', aldus de woordvoerder van Defence for Children.

