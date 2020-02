'Als ik al wanhopig word, hoe moet dat dan zijn voor al die kinderen?'

De rechter heeft gezegd dat vreemdelingen actief in beeld moeten blijven bij vreemdelingeninstanties.

Het is niet voldoende om ingeschreven te staan bij de gemeente en in beeld te zijn van die gemeente. Burgemeester Van Rumund van de gemeente Wageningen reageert bij Omroep Gelderland op de uitspraak van de Raad van State. In zijn gemeente woont de 12-jarige Tri Pham. Hij leeft al jaren in onzekerheid over zijn toekomst.



Wanhoop



'Hier kunnen we eigenlijk niet zoveel mee', is de eerste reactie van burgemeester Van Rumund van de gemeente Wageningen. 'We moeten weer blijven afwachten en dat doen we al heel wat nachtjes. Het wachten geldt niet alleen voor Tri, maar helaas ook nog voor heel veel andere kinderen. Die in de ogen, in ieder geval in die van mij en nog vele andere burgemeesters, ook voor het kinderpardon in aanmerking zouden moeten komen. Ik word daar wel een beetje wanhopig van. En als ik al wanhopig word, hoe moet dat zijn voor al die kinderen en gezinnen. '

Een verschrikkelijke gedachte



De burgemeester is al jaren begaan met het lot van Tri Pham uit Wageningen. Dit Vietnamese jongetje van 12 is geboren in Nederland en nog nooit in Vietnam geweest. Ook spreekt hij de taal niet. 'Ik vind het een verschrikkelijke gedachte dat Tri nog steeds niet de rust heeft dat hij hier mag blijven, dat er constant de dreiging is dat hij wordt weggestuurd'.



Tri zegt er zelf over: 'Ik vind het gewoon niet normaal. Het duurt allemaal veel te lang, en ik vind dat ik hier in Nederland mag blijven. Ik ben hier in Nederland geboren en niet in Vietnam. Het is gewoon niet te begrijpen, ik snap het zelf echt niet'.

Onzekerheid



Van Rumund krijgt er een dubbel gevoel van. 'Bij de ene casus kan het wel, bij de andere kan het niet. Het geeft een gevoel van: waar ben je nou aan toe? Op welke gronden mag Tri hier niet blijven en iemand anders die bijna dezelfde casus heeft wel? Het geeft een gevoel van onzekerheid, rechtsonzekerheid, is mijn gevoel.



Natuurlijk zijn er rechters die over de kinderpardonzaken moeten oordelen. Maar ik zou zeggen: een staatssecretaris moet begrijpen dat een jongen, die 12 jaar lang in Nederland is opgegroeid, hier woont, volledig geïntegreerd is en de Nederlandse taal volledig machtig is, dat je die niet mag wegsturen. Alleen al omdat het om een kind gaat. En de kinderrechten in deze hebben voorrang.'

