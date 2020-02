'Parkeergarages Nijmegen 2,5x duurder dan in 2010'

Dat beweert Detailhandel Nederland na onderzoek.



In 2010 kostte een uur parkeren in de Nijmeegse garages Kelfkensbos en Mariënburg nog 1 euro per uur. In 2015 is dit gestegen naar 2,55 euro per uur.



Ook op straat is parkeren in Nijmegen fors duurder geworden. In 2010 kostte een uur parkeren 1,70 euro in 2015 ligt het uurtarief op 2,55 euro. Een stijging van 50%.

Arnhem en Apeldoorn



Automobilisten die hun auto parkeren in Arnhem en Apeldoorn moeten ook meer betalen dan voorheen. Zo steeg het uurtarief in de Apeldoornse parkeergarage Oranjerie in vijf jaar tijd met 40%. Bezoekers van Arnhem betalen in de garages Rozet en Musis per uur 17% meer dan in 2010, zegt Detailhandel Nederland. De gemeente Arnhem zegt dat hierbij geen rekening is gehouden met het lagere avond-tarief van 50 cent per uur.



Op straat steeg het parkeertarief in vijf jaar tijd in Arnhem met 40 cent per uur. In Apeldoorn zijn parkeerders per uur 10 cent duurder uit.

Gemeente Nijmegen: 'niet veel duurder'



Volgens de gemeente Nijmegen klopt er weinig van de cijfers die door Detailhandel Nederland worden gehanteerd. Een uur parkeren in de parkeergarage kostte volgens de gemeente in 2010 niet 1 euro maar 2,10 euro. Daarmee liggen volgens de gemeente Nijmegen de parkeertarieven in de stad niet 250%, maar 20% hoger dan in 2010.