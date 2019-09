Vijf jaar cel voor gewelddadige afpersing Gendt

Ze zouden een jaar lang een stel uit Gendt hebben afgeperst. Daarbij kregen ze hulp van leden van motorclub Satudarah. De straf komt overeen met de eis van justitie.



De twee pleegden samen met mannen in Satudarah-hesjes in augustus 2013 een overval op het bedrijf van de man en vrouw in Gendt. Ze eisten een oude investering terug van de ex van de vrouw. Het stel kreeg klappen en werd bedreigd met een vuurwapen. De man moest zijn hand op tafel leggen en een van de verdachten dreigde met een moker op zijn hand te slaan.

Ondergedoken



Na de overval werden de man en vrouw gedwongen om geld af te geven aan de twee mannen uit Maastricht. Bijna maandelijks moest de vrouw naar hotel Van der Valk in Eindhoven komen om geld te overhandigen. In totaal is het stel voor 65.000 euro afgeperst. De Gendtenaren waren zo bang voor hun afpersers dat ze pas na een jaar naar de politie stapten. Sinds hun aangifte zitten ze ondergedoken. Hun bedrijf hebben ze moeten verkopen.

Voortvluchtig

De twee mannen uit Maastricht zijn 52 en 43 jaar oud. De 43-jarige is zelf ook lid van Satudarah. De 52-jarige zat vast in het Huis van Bewaring in Arnhem, maar is gevlucht toen hij anderhalve maand geleden op verlof mocht voor de uitvaart van zijn oma. Hij is nog voortvluchtig.