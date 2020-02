Mannen domineren de kandidatenlijsten voor de verkiezingen

In Gelderland is de kandidaat in 68,8 procent van de gevallen een man, blijkt uit een analyse door LocalFocus. De cijfers in Gelderland komen overeen met de landelijke cijfers.

Bij de Gelderse 50PLUS en de SGP is geen enkele vrouw verkiesbaar. De Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben in Gelderland relatief de meeste vrouwen op de kandidatenlijst staan. In Gelderland zijn er 3 partijen met een vrouwelijke lijsttrekker: de PVV, MenS en de Vrijzinnige Partij.



Volgens Anita de Jong van ProDemos is het voor provinciale partijen lastig om vrouwen te vinden. 'In tegenstelling tot politiek werk voor de Tweede Kamer is dit in de provinciale politiek een flinke bijbaan. Veel vrouwen vinden dat lastig te combineren met bijvoorbeeld een gezin, waardoor het lastig is ze te werven voor de provinciale politiek.'

In de analyse zijn de lokale partijen samengevoegd. Dat zijn partijen die zich niet verkiesbaar hebben gesteld tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in 2012.