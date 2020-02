Vakantie en regen zorgen voor drukke avondspits

Dat meldt de VerkeersInformatieDienst. In het midden en noorden van het land is de voorjaarsvakantie begonnen, terwijl die in het zuiden is afgelopen.

Met name op de A12 bij Arnhem en Ede was het druk. Ook op de A73 bij Nijmegen ging het lange tijd mis. Volgens de VerkeersInformatieDienst was het de drukste avondspits van het jaar. In de ochtend was het ook al druk op de wegen door vakantieverkeer. De eerste file ontstond rond 08:00 uur.



