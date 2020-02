'Bij uitbreiding vliegveld Teuge niet meer overlast'

Dat willen de Provinciale Statenfracties van GroenLinks en ChristenUnie.

Dinsdagavond wordt in het provinciehuis gesproken over de zogenoemde omgevingsvisie. Hierin staat welke kant de provincie Gelderland de komende jaren op wil. Een van de thema's is het vliegverkeer.

Vliegveld Teuge hoopt juist in de toekomst te kunnen uitbreiden. 'Na de zomer gaat de luchthaven in debat met de omgeving, bedrijven en gemeentes', aldus directeur Meiltje de Groot. Zeker nu de uitbreiding van vliegveld Lelystad een stap dichterbij is, is de kans daardoor groot dat er in Teuge meer luchtbewegingen kunnen plaatsvinden.

GroenLinks en de ChristenUnie vinden dat de bestaande hinder de maximale hinder is voor de omgeving. Ook de SP heeft aangegeven geen verdere uitbreiding van het vliegveld bij Apeldoorn te willen. Volgens de partij is er geen publiek belang gemoeid bij een uitbreiding.