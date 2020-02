Ruim 1,5 ton nodig voor renovatie kunstschat

Een wereldberoemd boek, relatief onbekend want het boek moet dringend gerestaureerd worden en is daarom sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer tentoongesteld.



Hoogleraar Oudere Nederlandse letterkunde Johan Oosterman van de Radboud Universiteit in Nijmegen wil daar verandering inbrengen. Met een crowdfunding-actie hoopt hij genoeg geld binnen te halen om met de restauratie te beginnen.

Zes eeuwen oud



Het boek is komende maandag exact 600 jaar oud. Het is in Arnhem geschreven door broeder Helmich die Lewe, die het boek signeerde, en dateerde: 23 februari 1415. De honderd miniaturen die vervolgens in Nijmegen zijn gemaakt zijn duidelijk beïnvloed door de gebroeders van Limburg. In het boek is ook Maria van Gelre zelf afgebeeld. En er staan persoonlijke teksten bij verschillende gebeden geschreven. 'Het gebedenboek is uitzonderlijk dik, en rijk aan illustraties', vertelt Oosterman. 'Het laat de positie van Gelre zien, dat rijk en ambitieus was. Het was geen uithoek, maar een van de belangrijkste vorstendommen van Noord-Europa.'

Wie was Maria van Gelre

Maria van Gelre was een Franse prinses. Ze trouwde in 1405 met de hertog van Gelre en werd toen dus de hertogin van Gelre.

Het gebedenboek is intensief gebruikt en alleen daarom al aan restauratie toe. Daarnaast is een aantal van de miniaturen beschadigd, doordat deeltjes verf loslaten. Johan Oosterman heeft bij wijze van grote uitzondering in het boek kunnen bladeren, in de staatsbibliotheek in Berlijn, waar het ligt opgeslagen. Voor een eerste restauratie hoopt hij 25.000 euro op te halen. In totaal is meer geld nodig, zo'n 150.000 euro. De bedoeling is om het boek digitaal beschikbaar te maken zodat iedereen het kan bekijken. daarnaast hoopt hij over een aantal jaren een tentoonstelling te kunnen inrichten.