Massale hulp voor senioren rampflat Nijmegen

Dat zegt Woonzorg Nederland, de eigenaar van het seniorencomplex aan de Otto C. Huismanstraat.



Afgelopen vrijdag ontstond er een brand in een snackbar en deze sloeg over naar de seniorenflat. Alle ruim 70 appartementen werden toen ontruimd. Het kan nog maanden duren voor de ouderen weer naar huis kunnen. Wie nog woonruimte zoekt, kan maandagmiddag terecht bij een besloten bijeenkomst.

Hulp uit de hele regio

Of het nu een woning in Beuningen is of in Lent; op verschillende plekken kunnen de gedupeerde ouderen terecht, zegt Woonzorg Nederland. Op dit moment bekijkt Woonzorg hoeveel mensen behoefte hebben aan een tijdelijke woning. Hennie Havers van Woonzorg: 'Ik word er verlegen van. Zoveel mensen bieden hulp aan en zelfs kleding wordt gebracht, omdat de ouderen soms in hun pyjama op straat stonden.' Ook de gemeente Nijmegen merkt dat er veel mensen willen helpen.

Onderdak

Enkele ouderen hadden al tijdelijk onderdak gevonden bij vrienden of familie. Er waren al 15 tijdelijke huizen gevonden voor bewoners.



Besloten bijeenkomst

De gemeente houdt maandag om 16.00 uur een besloten bijeenkomst voor de bewoners en hun familie in het nabijgelegen wijkcentrum. Burgemeester Bruls zal daarbij ook aanwezig zijn.

Seniorenflat grondig gecheckt

Woonzorg Nederland bekijkt hoe het er voor staat met de 71 appartementen die getroffen werden door de brand. Het is nog niet duidelijk hoe groot de totale schade is. De gemeente Nijmegen zegt dat ook wordt gekeken naar de cafetaria. Er loopt een onderzoek naar de vergunning van de snackbar, aldus Mariska Schok van de gemeente. De eigenaar van de snackbar is te aangeslagen om te reageren.



Oorzaak van de brand

In een cafetaria onder woonzorgcentrum De Notenhout brak vrijdagochtend brand uit. Volgens de politie was een technisch mankement waarschijnlijk de oorzaak. Een deel van de woningen heeft zware schade opgelopen door de brand. In het dak van het complex zit een gat. De brand zou via de buitengevel naar het dak zijn overgeslagen. Het onderzoek van de brandweer loopt nog.

16 mensen nog in ziekenhuis



16 bewoners lagen zondag nog steeds in het ziekenhuis. Van hen zijn er 9 zwaargewond. Meer informatie voor bewoners op de site van de gemeente.