Vrienden herdenken omgekomen Mariska Peters, geen tocht in Beuningen

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen was twee weken vermist. Haar lichaam werd zondagochtend gevonden in de Hatertse Vennen, een natuurgebied bij Nijmegen.



In eerste instantie zou vrijdag in Beuningen een herdenkingstocht plaatsvinden. Ook waren er plannen voor een tocht in Nijmegen. Na overleg met de familie is besloten tot één stille tocht voor de vrouw.



Op Facebook wordt iedereen opgeroepen om dinsdag om 19.00 uur te verzamelen bij het Johan Cruyffveld in Neerbosch Oost. Er zijn al meer dan 200 personen die hebben aangegeven naar de herdenking te komen. Er is tijdens de tocht een mogelijkheid om bloemen neer te leggen bij ouderlijk huis en zullen er aan het einde van de tocht ballonnen worden opgelaten.

Kaarsjes aansteken



De politie heeft maandag de plek vrijgegeven waar het lichaam van Mariska Peters is gevonden. Daar lopen maandagmiddag ook ongeveer 10 vrienden rond die een kaarsje aansteken voor hun overleden vriendin.



Op Facebook wordt nog meer stilgestaan bij de dood van de Nijmeegse. Op een vermissingspagina van de 21-jarige vrouw stromen sinds zondagavond de condoleances binnen.

Action vangt collega's op



Bij de Action zijn collega's van Mariska maandag opgevangen door leidinggevenden, zo meldt Jeanette van Tellingen, woordvoerster van de winkelketen. 'Het is natuurlijk afschuwelijk. Onze zorg ligt nu natuurlijk eerst bij het contact met de familie en de opvang van collega's.'

De Action heeft verder nog geen plannen voor een herdenking of een mogelijke rol daarin. 'Als we iets kunnen doen, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Maar dat is niet onze eerste taak, we moeten denken aan de familie. Daarna kunnen we altijd nog kijken welke rol we daarin kunnen nemen.'