Brand seniorenflat Nijmegen eist alsnog leven

Een bewoonster van de door brand getroffen seniorenflat in Nijmegen is overleden.

Dat zegt de familie tegen Omroep Gelderland.

De vrouw was 86 jaar en woonde op de 4e verdieping. Volgens de familie was de vrouw gevonden in de gang en heeft ze daar lang gelegen. Daarna is ze bewusteloos naar het Maasstadziekenhuis in Rotterdam gebracht. De vrouw is niet meer bij kennis geweest. Ze is dinsdagavond in het ziekenhuis overleden.

Burgemeester Bruls is erg geschokt door het overlijden van de vrouw. 'Mijn medeleven gaat vooral uit naar de familieleden en vrienden van het slachtoffer. Ook de bewoners van De Notenhout wens ik veel sterkte. Ik besef dat dit overlijden voor alle bewoners van de Notenhout een schok is die het verwerken van wat er afgelopen vrijdag gebeurde, extra moeilijk maakt.

Vrijdag woedde in de flat een grote brand, die was ontstaan in een snackbar. 71 appartementen werden ontruimd. 16 bewoners raakten gewond, van wie 9 ernstig. Volgens woningcorporatie Woonzorg Nederland liggen op woensdag nog vier gewonden in het ziekenhuis.