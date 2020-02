Gelderland Helpt: zoeken naar elpee en een vriend terugvinden

In de vraag-antwoord-rubriek op Radio Gelderland behandelden we onder andere de vraag van Ger Hilbrink uit Apeldoorn. En die vraag is niet alleen opgelost, maar Ger is ook weer in contact gekomen met een goede vriend van vroeger.



Skyrider van de Apeldoornse countryzanger Martin B

Ger zocht het nummer 'Skyrider' ooit uitgebracht op een elpee van ene zeker Martin B. Deze Apeldoornse countryzanger heet eigenlijk Martin Braam. En Ger had overal al gezocht en geïnformeerd, maar kon het nummer nergens vinden. Maar via Gelderland Helpt is het dus wel gelukt.



Hereniging op de radio



Nog op dezelfde dag dat Ger zijn vraag in de ether slingerde belde Radio Gelderland hem terug en tot zijn grote verrassing hoorde hij daar de stem van Jan Bremer...

'Ja, waar Omroep Gelderland wel niet goed voor is!', concludeerden beide heren enthousiast. Want Jan had de bewuste elpee thuis liggen. 'Skyrider is nummer 2 van kant A', bevestigt Jan. Die enkele jaren geleden nog met Ger op dezelfde ziekenzaal heeft gelegen. 'Op de hartafdeling ja, en Ger is toen in Zwolle geopereerd en ik maanden later in Nieuwegein.'



'We waren als broers en zussen voor elkaar'



Maar daar houdt het toeval niet op. Want alledrie de mannen, dus Jan, Ger én countryzanger Martin B. hebben op de Dierenambulance gereden. De voormalige stichting is opgericht door Ger en zijn vrouw Joke. Jan werkte aan de pomp waar Ger in die tijd geregeld kwam tanken. Daar raakten beide heren aan de praat en zo is Jan ook bij de Dierenambulance aan het werk geraakt. Jan: 'We waren daar als broers en zussen onder elkaar. En als er een feestje was dan pakte Martin ook regelmatig zijn gitaartje hoor!'



Ook op zoek naar iets of iemand?



Gelderland Helpt heeft de mannen elkaars contactgegevens gegeven zodat er samen muziek geluisterd kan worden, verhalen van vroeger opgerakeld en littekens kunnen worden vergeleken. Heeft u nou ook een vraag en kunt u de hulp van anderen goed gebruiken? U kunt uw vraag mailen naar help@gld.nl.