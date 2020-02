Tot 24 maanden cel voor schapendiefstal

Twee broers van 29 en 30, ook uit Ochten, moeten 18 maanden de cel in voor het stelen van schapen.



De dieren werden in de zomer van 2012 gestolen uit meerdere weilanden in Gelderland. De diefstallen hadden veel impact op schapenboeren. Tegen de 39-jarige man was 30 maanden geëist vanwege wat aanvullende delicten, maar omdat hennepteelt niet is bewezen valt de straf wat lager uit. De 18 maanden voor de broers is wel conform de eis.

De verdachten hebben de diefstallen altijd ontkend. Hun advocaat vroeg vrijspraak. Of ze in beroep gaan tegen de straf, is nog niet helder.