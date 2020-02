Hoe is het nu met de mobiele bereikbaarheid in Gelderland?

Is de mobiele bereikbaarheid in Gelderland verbeterd? Om daar achter te komen krijgen bijna 400 melders die bij het meldpunt geen112.gld.nl een reactie hebben achtergelaten vandaag een mail van Omroep Gelderland.

Daarin zit een enquêteformulier dat informeert naar de stand van zaken omtrent de mobiele bereikbaarheid in Gelderland.

Omroep Gelderland heeft vorig jaar met het Meldpunt geen112.gld.nl geïnventariseerd hoe groot het probleem van gebrekkige mobiele bereikbaarheid is. Dit nadat er signalen waren binnengekomen dat er op verschillende plekken in Gelderland het onmogelijk is om met de mobiele telefoon het alarmnummer 112 te bellen. Dit heeft tot levensgevaarlijke situaties geleid.

Providers



De providers zoals KPN en Vodafone beloofden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in september vorig jaar beterschap. Vodafone beloofde om er twee masten bij te plaatsen in Winterswijk. KPN sprak over maatwerk en nieuwe technieken.

Tweede Kamer

Op 30 april buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over de kwestie. Omroep Gelderland wil weten of de beloftes van de providers al merkbaar zijn.

Is de mobiele bereikbaarheid verbeterd? Dat is de vraag. Daarom stuurt Omroep Gelderland de melders van het Meldpunt geen112.gld.nl een enquêteformulier. Op die manier brengt Omroep Gelderland in beeld hoe de stand van zaken is.