Politie: overleden Rocky sprong zelf op spoor

De Nijmegenaar van 32 die dinsdagavond om het leven kwam bij het station in Wijchen is niet het slachtoffer geworden van een misdrijf.

Hij werd aangereden door een trein toen hij iemand achtervolgde en was op slag dood, meldt de politie.

De man was met vrienden naar het station gegaan, nadat een vriend had gebeld dat hij in de trein ruzie had gekregen met een man met wie hij al langer onenigheid had. Op perron 2 stonden van beide partijen mensen te wachten. De ruzie zette zich daar voort.

Achtervolging



De man van 32 rende naar een van de amokmakers. Die zette het op een lopen, sprong van het perron en rende naar de overkant. De Nijmegenaar sprong ook op het spoor. Toen hij aan de overkant weer op het perron wilde klimmen, werd hij door de trein gegrepen. Op dat moment was er niemand bij hem in de buurt.



Diverse verklaringen en beeldmateriaal ondersteunen deze conclusie, zegt de politie. Het staat vast dat de man niet is geduwd toen hij het spoor opliep en dat hij ook niet werd tegengehouden toen hij aan de overkant het perron wilde opklimmen.

Herdenking



Het slachtoffer, Rocky, was een prominent lid van de supportersvereniging HKN van de Nijmeegse voetbalvereniging NEC. Op het station in Wijchen is woensdagmiddag een herdenking gehouden. Er waren zo'n 100 mensen.