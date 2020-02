Wijkcoaches in Arnhem voortvarend van start

Volgens hen is het nog een te korte periode om de balans op te kunnen maken, maar grote incidenten zoals in Rotterdam waar afgelopen maand een baby'tje overleed, bleven vooralsnog uit in onze provincie. Duidelijk is in elk geval dat veel thuiszorgmedewerkers hun baan zijn kwijtgeraakt en veel ouderen hun huishoudelijke hulp. In meerdere gemeenten hebben inwoners die vinden dat ze recht hebben op zorg de gemeente voor de rechter gesleept.



Wijkteams



Bijna alle gemeenten in Gelderland zetten wijkteams in die aan de keukentafel zorgvragen moeten beantwoorden. Zo ook in Arnhem waar in totaal zestien teams actief zijn in de wijk: acht teams voor volwassenen en acht teams voor jeugd. Wethouder Henk Kok van Arnhem is positief gestemd en niet bang voor valkuilen. Arnhem heeft een reservepot van 20 miljoen euro voor tegenvallers. Kok verwacht 'gewoon' uit te komen met het budget. 'Tot januari kregen mensen soms zes hulpverleners over de vloer die van elkaar niet wisten wat ze deden. Die tijd is voorbij. De hulpvraag wordt door één persoon gecoördineerd en geregeld. We verwachten dat we dat we op die manier geld kunnen besparen. De juiste hulp, dichtbij.' Volgens Kok was Arnhem goed voorbereid op de veranderingen in de zorg. 'We zijn er klaar voor en weten dat we het kunnen.'



Kim van den Dam is één van de wijkcoaches in Arnhem. Samen met 12 collega's werkt ze in het wijkteam Elderveld/Schuitgraaf. Ze is op weg naar Nel Michels (80) die vreest dat ze haar huishoudelijke hulp kwijt raakt. Door samen aan de keukentafel de papieren door te lezen wordt duidelijk dat er voor mevrouw Michels niets verandert. 'Ik begreep niets van die brief, fijn dat Kim even langs kwam', aldus Nel Michels. 'Probleem opgelost, mijn hulp houd ik.'



Uit de wereld



Van den Dam was al eerder op bezoek bij deze cliënt. "Mevrouw kwam na een operatie uit het ziekenhuis. Een ergotherapeut had haar aangeraden de badkamer te laten verbouwen. Maar na een gesprek werd duidelijk dat niet de badkamer en de kosten voor een verbouwing haar dwars zaten, maar een privékwestie. Die kwestie was na één telefoontje met de huisarts uit de wereld', vertel Kim. De badkamer kon met een paar beugels aangepast worden, een oplossing die mevrouw Michels vervolgens zelf bedacht. Een luisterend oor scheelde de gemeente en de cliënt duizenden euro's.

Volgens Van den Dam krijgt ze de vrije hand van de gemeente Arnhem. 'Ik ga nooit op pad met de intentie hoe kan ik zo goedkoop mogelijke zorg voor iemand regelen. Door goed te luisteren proberen we de zorgvraag in beeld te krijgen en een oplossing te bedenken.'

Kim is enthousiast over haar nieuwe baan. 'We werken goed samen in het team, iedereen heeft zijn eigen expertise, we leren van elkaar waardoor we zelf ook steeds meer kennis vergaren en mensen goed kunnen helpen.'

Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg en over wat er in uw gemeente verandert?

Kijk dan op zorg.gld.nl.