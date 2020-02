Nijntje spreekt weer Achterhoeks

Op 7 februari verschijnt 'Nijntje in 'n dierntuin in 't Achterhooks'. Het boekje is één van de klassiekers in de reeks van Dick Bruna. Deze is nu in het Achterhoeks vertaald.

Het is niet de eerste Achterhoekse Nijntje. Vorig jaar verscheen 'Opa en oma Pluus in 't Achterhooks'. Dat was een groot succes, daarom komt er nu een nieuwe vertaling. In het verhaal gaat Nijntje samen met vader Pluis met de trein naar de dierentuin. Daar ziet Nijntje een 'kangoeroe, met in eur boek een zak. Door zat eur kleine kindje in, lekker op zien gemak'.



Arie Ribbers

De Achterhoekse vertaling is van Arie Ribbers. Die stond jaren voor de klas in het lager en voortgezet onderwijs, presenteerde talloze radio- en tv-programma's voor Omroep Gelderland en houdt zich nu vooral bezig met het plattelandsmagazine Naober, de samenstelling van de Achterhoekse en Liemerse Spreukenkalender en het schrijven van een tweewekelijkse column voor de Stentor. Als liefhebber van de streektaal verzorgde hij ook de vertaling van de eerste Achterhoekse Nijntje.

De presentatie van de nieuwe vertaling is zaterdag 7 februari bij boekhandel Lovink in Lochem. Kinderen en hun ouders en grootouders zijn uitgenodigd en kunnen luisteren naar Arie Ribbers, die uit de 'nieuwe Nijntje' zal voorlezen. Ook zal hij de boekjes signeren.

Dick Bruna-jaar

2015 is het Dick Bruna-jaar. Het is namelijk 60 jaar geleden dat er voor het eerst een Nijntje-boek verscheen. Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden in het kader van 60 jaar Nijntje.