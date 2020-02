Quick-voorzitter vindt straf jeugdvoetballer 'redelijk pittig'

De speler van de A2 schopte en sloeg in november een speler van Rood Wit A1 uit Groesbeek. Het slachtoffer brak daarbij een nekwervel.

Beluister hier het gesprek met John Peters op Radio Gelderland.

Peters hoorde woensdag van de straf. 'Ik ken geen vergelijkingen van andere flinke overtredingen met bijbehorende straffen, maar het klinkt aannemelijk hoog, 18 maanden.' De club royeerde de speler meteen. 'De ernst van de zaak zagen we toen al in.'



De zaak wordt volgens Peters nog op politieniveau onderzocht. Zo wordt door medici gekeken of de gebroken nekwervel kan zijn veroorzaakt door een schop of een val. 'Maar de KNVB heeft deze zitting nu eenmaal gehouden en de uitspraak is onherroepelijk.'



Dat betekent niet dat de speler zich nooit meer op het terrein mag vertonen. 'Ik weet niet of deze jongen wordt tegengehouden bij de poort hoor. Stel dat hij een keer naar de wedstrijd komt kijken van een elftal, ik sta echt niet bij de poort met een beleid van jij komt er niet meer in. Maar als het gaat om activiteit, trainen, spelen enzovoort; dat kan niet meer.' Peters heeft van de speler zelf vernomen dat hij mogelijk helemaal stopt met voetbal.



Club weer in de lift



Quick 1888 was in het verleden in het nieuws vanwege een allochtonenstop die was ingeroepen omdat 80 procent van de leden van buitenlandse afkomst was. Volgens Peters zit zijn club in de lift.



'Het gaat de laatste vier jaar opwaarts. We hebben een flinke groei van jeugdleden. De verhouding autochtonen/allochtonen gaat richting 50/50. De normen en waarden zijn aangetrokken, er zijn goede afspraken met ouders: het gaat goed met de jeugdafdeling van Quick. Dit incident konden we niet gebruiken en we gaan ons beleid ook niet aanpassen: we zijn op de goede weg en we gaan zo door.'