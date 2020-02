Wageningen kan 15 huishoudhulpen extra in dienst houden

De gemeente krijgt daarvoor bijna 120.000 euro van het Rijk.



De gemeente schat in dat daardoor zo'n 60 inwoners van Wageningen gebruik kunnen maken van hulp in de huishouding via deze regeling.

Zorgwethouder Lara de Brito is blij dat de ondersteuning ingezet kan worden voor een doelgroep waar veel zorgen over zijn.



'Dit budget wordt ingezet voor huishoudens waarvan één van de partners ernstig ziek is en de ander overbelast is of dreigt te raken', verklaart De Brito. 'Met deze nieuwe regeling hopen we een groep mantelzorgers die in de knel zitten, te helpen om hun partner thuis te kunnen houden. Ook hopen we zo ruimte te creëren om aandacht voor elkaar te hebben.'

Kijk voor meer informatie over de veranderingen in de zorg op zorg.gld.nl.