Onderzoeksleider zaak Jos Mahler: vondst auto te danken aan nieuwe techniek

Afgelopen zaterdag werd bij het Looveer in Huissen de auto waarin ze zaten, in het water teruggevonden. Vlakbij waar al eerder gezocht is. Onderzoeksleider Jan Rutjes, die destijds met de zaak bezig was, vindt dat zijn team geen steek heeft laten vallen.

'Sonarappatuur veel beter'



'We hebben het gedaan met de mogelijkheden die we toen hadden. We zijn verschrikkelijk dichtbij geweest, maar helaas hebben we hen niet gevonden. De sonarapparatuur is tegenwoordig veel beter', verklaart Rutjes.

De auto werd gevonden nadat zoekhonden van stichting Signi op het water aansloegen, waarna het sonarapparatuur de exacte locatie van de auto werd bepaald.



'De vraag blijft waarom ze daar naartoe zijn gegaan. Maar daar krijgen we geen antwoord op. Misschien wilde Jos laten zien waar hij werkte.'

'Heel blij voor familie'



'Ik ben heel blij voor zijn familie en met name zijn vader dat er een oplossing is gekomen van de vermissing. Ik heb altijd de hoop gehad dat het opgelost zou worden', stelt Rutjes.

Inmiddels staat zo goed als zeker vast dat de menselijke resten die in de wagen zijn aangetroffen, van Jos Mahler, zijn Poolse verloofde en twee vrienden uit Polen zijn. DNA-onderzoek moet dat nog definitief uitwijzen. Het kan nog even duren voor de uitslag van dat onderzoek bekend is.