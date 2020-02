Burgemeester Arnhem: meer geld voor Syriësteden

Dat zegt burgemeester Kaiser van de gemeente Arnhem na topoverleg dinsdagavond over terugkerende jiahdstrijders. Er is al enige ondersteuning vanuit Den Haag, maar de Arnhemse inzet op Syriëgangers gaat ten koste van andere werkzaamheden.

Radicalisering

De radicalisering neemt toe. "Je ziet dat de gematigde strominge aan invloed afnemen en dat er meer een verheerlijking van geweld komt", zegt Kaiser. "Er is ook een gevoel van angst onder veel mensen die televisie beelden zien. Dus we zijn de afgelopen maanden en weken in een soort versnelling terecht gekomen van ontwikkelingen. Dat betekent dat we al 24/7 paraat en scherp waren, maar nu nog meer op onze hoede zijn."

Extra alert vakantieperiode

De burgemeester van Arnhem wijst er ook op dat de vorige uittocht van jihadisten naar Syrië juist in de vakantieperiode was. "Daar moeten we de komende weken vooral uitermate alert op zijn", aldus Kaiser. "Mijn staf, het kabinet van de burgemeester, is ook in de vakantieperiode permanent bereikbaar voor als er signalen binnenkomen, dat we daar ook gelijk iets mee kunnen doen."