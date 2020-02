'University maakt van binnenstad Arnhem soort Quartier Latin'

Het gebouw deed ooit dienst als postkantoor en staat in de binnenstad van Arnhem. Sinds Polare failliet ging, staat het monumentale pand leeg.

Arnhem is aantrekkelijk



Volgens rector Jeroen Lutters is de school in gesprek met de verhuurder, maar is het nog niet rond. De University zit momenteel in Driebergen maar wil graag naar Arnhem. Lutters: 'We zien Arnhem als aantrekkelijke plek om ons te vestigen. Arnhem heeft nog geen universiteit terwijl ze daar wel op zit te wachten'.



'De ligging van Arnhem is één reden; de stad heeft een goede oost-west-ligging, een match met het Rijnlandschap naar Duitsland toe zeg maar. We willen middenin het land zitten en midden in de stad, zonder op een plek te zijn waar al heel veel universiteiten zich hebben gevestigd.'



'Een andere reden is dat Arnhem een sympathiek gemeentebestuur heeft dat graag wil helpen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en ondernemers: zij hebben hier echt behoefte aan', aldus de rector.



Cultuur stimuleren



Door met de school en als studenten te wortelen in de stad hoopt Lutters het culturele leven van Arnhem een extra duw te geven. 'We kunnen van de oude binnenstad zo een soort Quartier Latin maken, waarbij we culturele instellingen in de stad stimuleren.'

De University gaat straks ook colleges geven in de Arnhemse Eusebiuskerk. Meerdere keren per week onderwijst de school daar dan in onder andere kunst en ondernemerschap.



Het onderwijs richt zich op hbo'ers en studenten van de universiteit. In september wil de Bernard Lievegoed University, vernoemd naar de oprichter Bernard Lievegoed, starten met haar opleidingen.