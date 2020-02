Voorbereidingen carnaval in volle gang

De sleuteloverdracht is pas over een week, maar de voorbereidingen voor het carnaval zijn al in volle gang.

In de Liemers is de eerste carnavalsoptocht, in Braamt op 1 februari, al achter de rug. Op zondag volgen de optochten in onder andere Zeddam en Westervoort. Ook in het Land van Maas en Waal zijn in aanloop naar het carnaval al weken allerlei festiviteiten, zoals de pronkzitting.

Funkenmarieke



'Een wagen vol verhalen' staat vandaag op Radio Gelderland stil bij de mooiste tradities en gebruiken rond het carnaval in het Land van Maas en Waal. Onder andere de carnavalsstunt van Wamel wordt besproken. En we gaan langs bij de Funkenmarieke van Beneden Leeuwen.

Op www.eenwagenvolverhalen.nl worden verhalen over tradities en gebruiken in Gelderland verzameld. Wat is uw carnavalstraditie? Vertel het op de site. Sinds vorige maand rijdt Een wagen vol verhalen elke zaterdag op de radio door de provincie op zoek naar de mooiste tradities en gebruiken. Vanaf 30 maart is het programma weer te zien op TV Gelderland. Volg het project op facebook, twitter of via de nieuwsbrief.

Foto: Dorien van Kerkhof, de Funkenmarieke van Beneden Leeuwen