'De bosgrond kleurde rood van het bloed'

70 jaar geleden trokken geallieerde bevrijders Duitsland binnen. De aanval was de aanzet van de bevrijding van heel Nederland.

'Ook bevrijding voor Duitsers'



'Een van de grootste slagen in Noordwest-Europa van de vorige eeuw', stelt historicus Wiel Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. 'Ook voor de Duitse bevolking in de grensstreek, ver weg van Berlijn, voelde het naderend einde van de Tweede Wereldoorlog als een bevrijding'', zegt Lenders, directeur van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. ,'Maar voor het zover was, is er wel verschrikkelijk gevochten.'

500.000 militairen



De geallieerden trokken na het mislukken van de operatie Market Garden manschappen samen in frontstad Nijmegen.Op de ochtend van 8 februari 1945 stroomden 500.000 militairen met 40.000 voertuigen en 1500 stukken geschut het Reichswald binnen, het Duitse bosgebied op de landsgrens tussen Nijmegen en Gennep.

'Grond rood van bloed'



'Na drie weken zag de bosgrond letterlijk rood van het bloed. Op het hoogtepunt bestreden een miljoen Amerikanen, Britten en Canadezen honderdduizenden Duitsers. Na zes weken, op 23 maart, wonnen de geallieerden. Ongeveer 100.000 mensen kwamen om. De Duitse plaatsen Kleve, Emmerich en Wesel waren weggevaagd', weet Lenders.

'Niet mooi wat we moesten doen'



Na de operatie Veritable was er een doorgang in Duitsland. Een deel van de geallieerden trok op naar Berlijn, het andere deel keerde via de Achterhoek en Venlo terug naar Nederland en bevrijdde het nog bezette gebied. In de tentoonstelling Soldiers in het Bevrijdingsmuseum zegt een bevrijder: 'De langverwachte zegetocht door Nederland kwam toch nog, maar het was niet mooi wat we daarvoor hadden moeten doen.'

Herdenkingen



Op verschillende plekken in Nederland en Duitsland zijn zondag herdenkingen van het Rijnlandoffensief. Tot 23 maart zijn er aan weerszijden van de grens allerlei activiteiten. Op 25 maart sluiten Nederland en Duitsland de herdenking af met onder andere een gezamenlijke tocht met bestuurders langs alle plaatsen van de slag. Op die datum hebben opnieuw plechtigheden en evenementen plaats.

Op de website Weg naar de Bevrijding vindt u meer over het Rijnlandoffensief. Zie februari 1945: Naar Duitsland.



Foto: Britse militairen lopen door het Reichswald (Imperial War Museum/Wikimedia Commons)