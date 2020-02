Burgemeester Nunspeet: ambulances nog te vaak te lang onderweg

Burgemeester Van Hemmen van Nunspeet is teleurgesteld dat ambulances in zijn gemeente nog te vaak te lang onderweg zijn.Het percentage overschrijdingen in de gemeente Nunspeet is toegenomen.

Volgens onderzoek van de Regionale Ambulancevoorziening Noord- en Oost Gelderland (RAV) is 1 op de 5 ambulances langer dan een kwartier onderweg.

'Zojuist jaarverslag 2013 Witte Kruis ontvangen. Helaas is het percentage overschrijding aanrijtijden ambulance weer toegenomen. Nu: 20,7 %', aldus Van Hemmen op Twitter.

De RAV schrijft in het rapport dat de 15 minuten norm bij rittijdoverschrijding in 2013 nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2012 in het verzorgingsgebied. Het percentage overschrijdingen in 2013 was 9,5%, in 2012 9,6%. De organisatie streeft ernaar in 2014 het overschrijdingspercentage verder te laten afnemen.