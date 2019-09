Allemaal naar buiten, het wordt de lekkerste dag van de week

Het was de afgelopen dagen al heerlijk weer, maar vandaag kunnen liefhebbers van zon en warmte helemaal hun hart ophalen.Volgens weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen wordt het op de meeste plekken in Gelderland 22 of 23 graden.

Ook waait het minder hard, waardoor het warmer aanvoelt.

Nu al smeren



Volgens Ribberink wordt het vanmiddag een paar graden warmer dan gisteren. Daarbij schijnt de zon uitbundig. 'Het wordt een dag om in te lijsten. Maar pas wel op voor de zon, want we hebben vandaag al met een behoorlijke uv-index te maken. Het is dus belangrijk om je goed in te smeren en zeker de kinderen, want in die fase is het juist belangrijk dat we ons beschermen tegen huidkanker', waarschuwt de weervrouw.

Saharazand



Ribberink kan vandaag maar 1 minpuntje vinden in het weer: 'De lucht is wat minder blauw door Saharazand. Dat komt op hele grote hoogte de provincie binnen.' Volgens haar komt het niet naar beneden. 'Nee, dan zou het moeten gaan regenen', legt ze uit.



Ook de rest van de week zonnig



Om de eerste officiële zomerse dag van het jaar in de boeken te kunnen noteren, is 25 graden of meer nodig. Gelderland lijkt dat voorlopig niet te gaan halen. Hoewel het ook de rest van de week lekker weer blijft, daalt de temperatuur naar een graad of 15.



Bron: weer.nl