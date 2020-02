'Noord-Veluwse gemeenten hebben zaken op orde'

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben hun organisatie goed op orde, zo zegt de Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland.





Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij zochten uit of gemeenten sterk genoeg zijn om het groeiende takenpakket in de nabije toekomst zelfstandig te kunnen behappen.

Volgens de adviescommissie hebben de gemeenten onder andere hun financiële huishouding en het functioneren van het gemeentebestuur goed in orde, wel kunnen de gemeenten nog wel een verbeterslag maken in de samenwerking, zodat de regio nog krachtiger wordt. 'Er wordt meer over samenwerking gesproken dan er daadwerkelijk wordt samengewerkt.'

In Rivierenland liep het minder goed af



In de regio Rivierenland is de adviescommissie eind november ook geweest, maar daar liep een bijeenkomst over het onderzoek uit de hand. Verschillende raadsleden verlieten de zaal wegens het gedrag van Fred de Graaf, de voorzitter van de adviescommissie.