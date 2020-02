Prijs voor Nijmeegse moskee; 'wij zijn geen slachtoffer'

Het gebedshuis mag de jaarlijkse prijs samen met diverse religieuze gemeenschappen uit Nijmegen in ontvangst nemen vanwege hun gezamenlijke veroordeling van (het oproepen tot) geweld.

Vredesverklaring



Die veroordeling werd door hen gepubliceerd in de zogeheten 'Declaration of Peace'. Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Nijmeegse moskee, laat weten erg gelukkig te zijn met de prijs. De prijs is vernoemd naar oud-burgemeester Ien Dales.



Volgens Bouharrou is de islam een religie van vrede en zijn de aanslagen in Parijs van enkele weken geleden gepleegd door 'sociopaten', wiens acties haaks staan op waar de islam voor staat.

Openstelling en debat



'In Nijmegen pakken we de handschoen op en organiseren we een 'Moskee College Tour'. Buurtbewoners, scholieren en studenten worden uitgenodigd om een moskee te bezoeken; we willen deze ontmoetingen aangrijpen om meer uitleg te geven over de islam en vertellen hoe óók wij moslims de recente gebeurtenissen beleven'.



Afsluitend aan de open dagen zal een debat plaatsvinden in LUX, op zondag 8 maart. In het debat wordt ingegaan op de plek van islam in Nederland, volgens Bouharrou is er 'nauwelijks een mooiere hommage aan de vrijheid van meningsuiting in te denken'.

Moskeedeuren open



Bouharrou: 'Ik heb geen enkele behoefte ons (moslims, red.) als slachtoffer te profileren. Kijk maar naar de populariteit van de Faceboekgroep 'Niet mijn Islam'; we spreken uit eigen kracht door de moskeedeuren te openen, onze buren te leren kennen en de dialoog aan te gaan. Want ik ben er van overtuigd dat de angst voor islam voor een groot deel voortkomt uit onwetendheid.'

De Nijmeegse moskeebestuurder noemt het goed te voldoen aan de verantwoordelijkheid het gevoel van onveiligheid onder de bevolking weg te nemen. 'Dat doet een fatsoenlijk mens. Jouw bezorgde medemens wordt gerust gesteld en zal begrijpen dat terroristen jouw rechtvaardige religie misbruiken', aldus Bouharrou.

De Ien Dalesprijs is in het leven geroepen om mensen te belonen die zich inzetten voor Artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt. De Ien Daleslezing wordt dit jaar verzorgd door Abdelkader Benali.

Foto boven: oud-burgemeester van Nijmegen Ien Dales