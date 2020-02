Verdwijning Jos Mahler was ruim zestien jaar een mysterie

Jos Mahler uit Doornenburg gaat een avondje stappen met Poolse vrienden. Hij keert nooit meer terug.

Jos Mahler is die avond in het toenmalige restaurant Krakus in Arnhem, na een dagje uit in onder meer het Airborne Museum. Hij zit in het restaurant met zijn Poolse vriendin Marzana, bijnaam Majka, en zijn vrienden Pavel en Robert. Het eten wordt met de nodige wodka en bier weggespoeld. Rond middernacht vertrekt het viertal met hun blauwe Datsun met het kenteken HK-49-DN.

Sugar Lee Hooper-imitaties



Als Jos niet terugkeert, weet zijn familie meteen dat het mis is. Het is niets voor de dan 30-jarige Jos om zomaar weg te blijven. Hij woont nog thuis op de boerderij van zijn vader, Dirk. Hij heeft als kind een hartafwijking en werd daar op vierjarige leeftijd voor geopereerd. Door de zware medicijnen die hij als kind moet slikken, is hij kaal en niet helemaal volgroeid.

Jos is in die jaren een bekende verschijning in Doornenburg. Vooral zijn imitaties van Sugar Lee Hooper doen het goed op feesten en partijen.

Trouwplannen



Mahler is jarenlang binnenvaartschipper, maar sinds een paar maanden heeft hij een nieuwe baan. Die heeft hij nodig ook: hij wil in april 1999 met zijn vriendin Marzana gaan trouwen op Kasteel Doornenburg. Het vrijgezellenfeest is zelfs al gevierd. Daarna wil hij een gezin stichten met zijn vrouw, die al een dochter heeft.

Hoewel het de familie dus meteen duidelijk is dat er iets mis is, gaan er bij de politie niet onmiddellijk alarmbellen rinkelen. De vier zouden op een onbekende plek aan het feesten zijn, is de gedachte. Als er ook een tip komt dat het gezelschap is gezien in een restaurant in Emmerich, gaat het onderzoek helemaal op een laag pitje.

De families van Mahler en de vermiste Polen gaan meteen poolshoogte nemen in Emmerich. Meerdere mensen zeggen Pavel te herkennen. Het spoor levert niets op.

Grote zoekacties



Begin maart 1999, ruim drie maanden na zijn verdwijning, pakt de politie de zaak alsnog serieus op. Vijftien rechercheurs vormden het Schilderteam, een verwijzing naar de achternaam van Jos. Er wordt een sonarboot ingezet waarmee de Rijn bij Arnhem wordt afgezocht. Een op afstand bestuurbare camera zoekt het water af, duikers liggen urenlang in het water en er worden diverse auto's uit het water gevist, in Arnhem en bij de veerpont in Huissen. Allemaal zonder resultaat.

Alle scenario's worden onderzocht, van verdrinking of een vrijwillige vlucht naar een onbekende plek, tot een criminele afrekening. Het verhaal ging namelijk dat Pavel en Robert betrokken waren bij de handel in drugs. Een gerucht dat nog extra wordt gevoed als er halverwege 1999 een drugsbende wordt opgerold.

Oud-hoofdinspecteur Jan Rutjes relativeerde dat in 2012 tegenover het misdaadprogramma Dossier GLD. 'Gedeeltelijk is dat ook wel waar, die jongens hadden wat met hasjies, maar om daar zeker toentertijd de oorzaak te zoeken van de verdwijning, gaat ook wel ver.'

Onderzoek gesloten



In september 1999 heeft de politie 1200 uur in de zaak gestoken, zonder resultaat. Het komt niet vaak voor dat de politie maandenlang zoekt zonder een spoor te vinden. Het team Schilder wordt ontbonden. De onzekerheid voor de familie blijft. Tot de auto pal naast het veerpont wordt gevonden en zaterdagmiddag om 15.00 uur uit het water wordt gevist.