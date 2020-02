'Evacuatie zoals 20 jaar terug kan nu niet meer'

Dat zegt dijkgraaf Roelof Bleker van waterschap Rivierenland bij talkshow In Gelderland Live. 'Ik denk dat mensen door sociale media als twitter nu veel eerder zelf in beweging komen. Ze zullen daardoor veel meer zelf een inschatting maken dan het af te laten hangen van een autoriteit die zegt u moet weg of niet weg.'



Volgens de dijkgraaf is het risico op chaos op de weg tegenwoordig daardoor groter. Bleker: 'Het is daarom belangrijk om fijnmazige informatie te geven aan burgers over wat ze op hun woonplek het beste kunnen doen; een hoge plek in de buurt zoeken of evacueren.'



Overstromingsdeskundige Bas Kolen stelt dat het bij een evacuatie van belang is dat de overheid duidelijker dan nu zegt wat de overheid wel en niet kan. Kolen: 'Er is een kentering bezig. Er wordt terecht het beeld gegeven dat de overheid er niet altijd kan zijn voor de burger.



Het ministerie heeft onlangs de overstromingsapp gelanceerd waarop burgers op postcode kunnen zien hoe hoog het water bij hun huis komt en wat ze het beste kunnen doen.