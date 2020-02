Brandweer hele dag zoet met silobrand in Culemborg

De brandweer is de hele dag zoet met het bestrijden van een brand in een silo aan de Parallelweg West in Culemborg.

Daar is veel en langdurige inzet bij nodig omdat de brandweer lastig bij het vuur kan komen.

Waarschijnlijk is de brandweer nog de hele dag ter plaatse. De brand is onder controle, maar nog niet uit.



Zaagsel

De silo is van meubelbedrijf Van Gaasbeek & Van Tiel, één van de oudste meubelmakersbedrijven van Nederland. De opslagplaats is gevuld met houtzaagsel. De brandweer kan alleen met een speciale installatie bij de brand komen, omdat er anders een groot risico is op een stofexplosie.

Wachten

De zogeheten motbrandinstallatie moet ergens uit Nederland komen en wordt in het begin van de middag verwacht in Culemborg. De installatie spuit water in de silo zodat er een houtpapje ontstaat dat dan vervolgens uit de silo kan worden gezogen.

Bedrijf deels ontruimd

Zodra de motbrandinstallatie aan de slag gaat, wordt een deel van het bedrijf uit voorzorg ontruimd. het gaat om vijf tot zes werknemers van het meubelbedrijf, vertelt officier van dienst Lean Remmerde van de brandweer. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat iedereen bij Van Gaasbeek & Van Tiel er rustig onder is. 'Het is wel eens eerder voorgekomen, brand in de silo. De werknemers zijn geen moment in gevaar geweest en het productieproces kan verder gewoon doorgaan.'