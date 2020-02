Grenspomphouders dagen Staat om accijnsverhoging

Aanleiding is de accijnsverhoging op brandstoffen begin vorig jaar. De twee vinden dat het hun onmogelijk wordt gemaakt om te ondernemen.



De ondernemers worden gesteund door de Stichting Accijnsclaim Pomphouders. Die bestaat uit belangenverenigingen BOVAG, BETA en onafhankelijke pomphouders.

Schadevergoeding



De ondernemers willen dat de rechter zich uitspreekt over de rechtmatigheid van de accijnsverhoging. Ook willen ze een schadevergoeding voor de getroffen pomphouders. Een van de ondernemers is Erik Koelman uit Aalten. Hij vindt de accijnsverhoging onrechtmatig. 'Wij worden veel harder getroffen dan de collega's elders in het land. Het wordt ons onmogelijk gemaakt om nog brandstoffen te verkopen.'

Duitse pomphouders profiteren



Nederlandse automobilisten gaan massaal naar Duitsland, omdat daar veel goedkoper kan worden getankt. 'Brandstof is daar vele malen voordeliger. Bij een liter benzine is dat al gauw 20 cent en bij een liter diesel varieert het tussen de 3 en 6 cent', vertelt Koelman. De pomphouder uit Aalten heeft vertrouwen in een goede afloop van het kort geding. 'We schatten de kans op succes redelijk hoog in, want uiteindelijk wordt ons echt onrecht aangedaan en dat zal de rechter toch zeker niet onder stoelen of banken kunnen steken.'

In december gaf Koelman al aan dat hij alleen kan overleven door de verkoop van koffie en dergelijke in zijn winkel.