'Iraans gezin Heteren moet belachelijk snel weg'

Als het aan de inwoners van het dorp ligt gebeurt dat niet zomaar, daarom is er een online petitie gestart.



Volgens Arjan van de Lagemaat, oprichter van de petitie, is het gezin helemaal ingeburgerd en is er iets misgegaan waardoor de familie nu wordt uitgezet. 'De vader van de familie zit al drie jaar in Iran en hij heeft geprobeerd om een hereniging te krijgen met zijn familie in Heteren, maar hij heeft daar waarschijnlijk iets gezegd waardoor de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND) heeft besloten om het gezin uit te zetten. De familie kreeg vrijdag daarover een brief van de rechtbank en belde mij daarna helemaal overstuur op. Ze moeten binnen drie weken het land uit, dat is belachelijk snel.'



Sinds de start dinsdagavond is de petitie al 800 keer ondertekend. 'Ongelofelijk, hopelijk kan dit helpen', aldus Van de Lagemaat.

Niet de enige actie

Als het aan de oprichter van de petitie ligt, zal dit niet de enige actie zijn om het gezin in Heteren te houden. 'We gaan er alles aan doen, naast de petitie zal ik ook mijn contacten bij de IND proberen te bereiken, misschien dat zij nog iets kunnen doen.' Het gezin is volgens van de Lagemaat een voorbeeldgezin. 'Dochter Niloofar was een half jaar in Nederland en sprak al hele gesprekken in het Nederlands. Moeder Shahla heeft alles gedaan om te integreren, ze heeft zelfs extra Nederlandse lessen genomen en zoon Ali studeert elektrotechniek aan de HAN in Arnhem'. Voor zover de Heterenaar weet is die school ook nog bezig om een demonstratie voor te bereiden bij de rechtbank om Ali in Nederland te houden.



Foto: moeder Shahla en dochter Niloofar