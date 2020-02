Iraans gezin Heteren zit helemaal kapot

'We zitten helemaal kapot', zo vertelt dochter Niloofar van het Iraanse gezin uit Heteren dat binnen drie weken het land uit moet.De klap is hard aangekomen bij het Iraanse gezin.

'We willen Nederland echt niet verlaten, we hebben hulp nodig om hier te kunnen blijven', vertelt de Iraanse.



Al acht ze de kans op een langer verblijf in Nederland klein, de familie gaat wel in hoger beroep. 'De kans is nu misschien 1 procent, maar we kunnen echt niet terug naar Iran. 'Dat is veel te gevaarlijk.'

Steun uit petitie

Niloofar heeft ook gezien dat dorpsgenoten een petitie zijn gestart om hun familie in Nederland te houden. 'Dat is super goed, mooi om te zien dat vrienden en vriendinnen het ook delen op Facebook. Ik hoop dat het iets kan helpen.' Die steun heeft de familie ook wel nodig zegt de dochter van het gezin. 'De komende dagen moeten we alle spullen van het huis inpakken en ergens plaatsen om die mee te kunnen nemen. In afwachting van het hoger beroep hebben wij ook geen recht op studiefinanciering of een plek voor onszelf, dus dat is vervelend.'

Foto: rechts is dochter Niloofar