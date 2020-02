Veel meer banen dankzij extra investering provincie

Dat schrijft de provincie Gelderland in de Eindbalans Uitdagend Gelderland, het rapport waarin de balans wordt opgemaakt van wat er is terechtgekomen van het coalitieakkoord.

In de periode 2011 - 2014 is bijna 4 miljard euro geïnvesteerd in Gelderland. De robuuste investeringsimpuls (250 miljoen) heeft voor ruim 5000 banen gezorgd. Eerder werd berekend dat de investeringen 3000 tot 4000 banen op zouden leveren. De woningcorporaties blijken extra geïnvesteerd te hebben in de verduurzaming van huurwoningen. De impuls van de provincie heeft investeringen van het bedrijfsleven aangezwengeld. Van de ruim 5000 banen komen er ruim 2100 banen tot stand dankzij geld van de provincie. In 2014 zijn ruim 1700 banen gecreëerd.



Kwart bedrijven failliet ondanks investering

Bijna een kwart van de bedrijven waar de provincie in investeerde, ging failliet. Het MKG-fonds (mkb Kredietfaciliteit Gelderland) investeerde in 58 'in principe gezonde bedrijven die getroffen zijn door de economische crisis'. 15 bedrijven ging ondanks de investering failliet. Volgens de provincie is door de investeringen 'een bijdrage geleverd aan het behoud van werkgelegenheid.' Volgens cijfers gaat het om het behoud van ruim 900 arbeidsplaatsen.' Hoe veel geld er naar de failliete bedrijven is gegaan is niet duidelijk.

Aanpak jeugdwerkloosheid blijft achter

Het resultaat op het gebied van jeugdwerkloosheid blijft achter. Er zouden 2000 trajecten gerealiseerd worden om jongeren van een leerwerkplek of baan te voorzien. In 2014 zijn er maar 100 plekken gerealiseerd. De provincie noemt het 'een forse uitdaging' om daar in 2015 nog 2000 banen voor jongeren van te maken.