Zorgbelang: gevolgen budgetpolis lastig te overzien

Dat zegt Zorgbelang Gelderland over het bericht dat patiënten met alleen de budgetpolis van zorgverzekeraar Achmea niet welkom zijn in Gelre-ziekenhuizen. Alleen bij spoedeisende zorg kan dat.



Dat probleem speelt op meerdere plekken, blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Nu is het zo dat de kleine lettertjes van de verzekering de voorwaarden wel aangeven. Woordvoerder Verkaar van Zorgbelang: 'De grote vraag blijft of iedereen dit goed kan inschatten. Er zijn ook heel veel mensen die niet zo makkelijk die keuze kunnen maken, niet altijd de consequenties ervan kunnen overzien.'



'Ik denk dat ik dat wel kan, maar ik kan ook niet telkens de kleine lettertjes ervan beoordelen. Vandaag zit het ziekenhuis er misschien nog in, volgend jaar weer niet: het is bijna niet te volgen, ook voor mij niet', aldus Verkaar donderdag op Radio Gelderland.

'En de familie kan heen en weer reizen'



En dat levert schrijnende voorbeelden op. Woordvoerder Markink van Gelre-ziekenhuizen weet er nog wel een. 'Ook een meneer die een budgetpolis had en die opeens een hartinfarct kreeg. Dat is spoedeisende zorg, daar kon hij voor terecht in Apeldoorn of Zutphen. Maar voor de dotterbehandeling zei de verzekeraar: u gaat maar naar Zwolle, Enschede of Nieuwegein. En de familie kan maar heen en weer reizen.'



Markink onderschrijft de mening van Zorgbelang Gelderland: 'Het is voor mensen maar zeer de vraag of een budgetpolis voor mensen een bezuiniging is, of dat het toch duurkoop is.'

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) zegt dat mensen nog tot 1 februari de kans hebben om hun polis aan te passen.

Achmea: behoefte van de klant

Volgens zorgverzekeraar Achmea komt de polis voort uit een behoefte van de klant en is ertevredenheid over. Mensen krijgen bij het afsluiten eerst een pop-upscherm en daarna een brief waarin mogelijke gevolgen worden beschreven.