Definitief streep door Nationaal Tenniscentrum Buren

De burgemeester had nog hoop, ondanks de tennisbond KNLTB aangaf niet meer met Buren te willen onderhandelen, maar na een gesprek met de KNLTB donderdagavond is het definitief.

De gemeente Buren probeerde al vanaf 2012 het tenniscentrum naar de gemeente te halen, maar vorige week bleek dat zij niet tot een overeenstemming konden komen met de tennisbond. Toch hield de gemeente hoop en hield nog een gesprek met de KNLTB. Dat vond donderdagavond plaats.



'Over de inhoud van het gesprek kan de gemeente nog niets zeggen tot de raad geïnformeerd is. 'Maar het was duidelijk een beleefdheidsgesprekje, een soort eindgesprek en daar balen we flink van', aldus een woordvoerder van de gemeente.



Volgens de gemeente had de KNLTB ook geen intentie meer om door te gaan. 'Dat was al te zien aan de delegatie die ze naar ons stuurden. Er was geen penningmeester en geen projectleider bij, de bond wenste duidelijk ook niet meer te onderhandelen.' De provincie was ook bij het gesprek, maar ook zij kon de tennisbond niet overtuigen om het tenniscentrum naar Buren te halen.