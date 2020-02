Hengelo is twee wereldkampioenen rijker: vader en zoon Arendsen vielen tijdens dé wereldshow voor zang- en siervogels in Rosmalen in de prijzen.

Uit ruim 25.000 vogels uit de hele wereld werden hun vogeltjes in hun klasse tot mooiste uitgeroepen.

De kersverse wereldkampioenen zijn zo trots als een pauw. Of beter gezegd, zo trots als een parkiet. Want bij vader Antoon Arendsen en zoon Marc Arendsen draait het allemaal om parkietachtigen. Beide mannen zijn natuurlijk superblij dat hun vogels in de prijzen zijn gevallen.

Geheim voer



'Ik ben voor de eerste keer wereldkampioen geworden, dus dat is natuurlijk fantastisch!', aldus zoon Marc. Voor vader Antoon is het al de derde keer dat hij wereldkampioen wordt. Volgens hem zit het geheim van de prestatie in het voer. 'Ik heb een speciaal, geheim voer, waardoor de vogels er mooi uit gaan zien.'

Er is geen sprake van concurrentie tussen de beide kampioenen. Want beiden zitten in hun eigen klasse: vader Antoon houdt zich bezig met 'Swift'-parkieten en zoon Marc zit in de 'Lori's'. Enige nadeel dat hij vaker wint is volgens vader Antoon dat hij vaker moet trakteren: 'Kost me meer rondjes bier', vertelt hij lachend.

Supertrots



Thuis in Hengelo is het welkom voorbereid voor de wereldkampioenen. De vogelvereniging en de familie hebben de tuin versierd. De vrouw van Marc en de vrouw van Antoon zijn supertrots op hun mannen. Ze zijn niet jaloers op de vogeltjes, ook de vrouwen krijgen nog genoeg aandacht.