De Oranje Generaal, een christelijke cd en 'awesome' foto's; ze hebben één ding gemeen

Het zijn namelijk alle drie voorbeelden Gelderse crowdfundingsacties. De ene mislukt, de ander slaagt, de ander is zeer opmerkelijk te noemen. Maar nu er een Gelderlander aan de deur klopt met een afstandbediening, zonder knoppen, voor ál uw apparaten in huis, is het tijd om een overzichtje te maken.



De SPIN remote, zoals de afstandbediening heet, is in Meteren bedacht door drie mannen. De SPIN remote werkt via bluetooth en infrarood waardoor het op praktisch elk apparaat werkt. De mannen wilden dit handige apparaat op de markt brengen, maar hadden daar geen geld voor. Dus besloten ze hun apparaat onder de aandacht te brengen op een crowdfundingswebsite. Ze wilden 100.000 euro ophalen en dat bedrag werd in 42 dagen behaald. Op 13 januari 2015 hebben de heren meer dan 114.000 euro bij elkaar gesprokkeld. Een geslaagde crowdfunding dus.

Een andere geslaagde Gelderse crowdfunding was de christelijke cd van Johan Spruijt uit Barneveld. Hij schreef, als aanbiddingsleider in een kerk, Nederlandstalige nummers waarin God aanbeden wordt. Toen hij merkte wat de muziek deed met mensen, besloot hij om zijn muziek verder te spreiden. Hij hoopt hiermee dat de kerk in Nederland collectief zijn muziek van hoop zal laten horen. Om zijn cd, met 12 nummers, op te nemen had hij 5000 euro nodig. Hij kreeg uiteindelijk 7000 euro.

Zieke vrouw verrassen



Wienand Wieskamp uit Winterswijk dacht heel anders na over crowdfunding. Hij wilde niks produceren om op de markt te brengen, maar hij wilde zijn zieke vrouw verrassen. Zijn vrouw had borstkanker en overleefde dat. Om haar, na haar herstel, wat vrolijker te maken wilde hij een 'awesome' foto maken van zijn 'awesome' vrouw, op een 'awesome' locatie. Waar dat zou zijn, zou hij af laten hangen aan het gestorte geldbedrag. Het werd voor hem en zijn vriendin helaas geen 'awesome' foto op de Bahama's, maar met zijn opgehaalde 25 euro zou hij toch een mooie foto in de Achterhoek hebben kunnen nemen.

Buiten de geslaagde en mooie verhalen zijn er ook mensen die van crowdfunding een wassen neus maken. Henri Doeleman uit Lent wilde bijvoorbeeld 1 euro ophalen om een lied te maken met en over inwoners van Nijmegen-Noord. En nee, dit is geen grap. Hij denkt dat dit 'unieke' project de Nijmegenaren zal verbinden.



De Oranje Generaal is ook gecrowdfund



De man die overal het Nederlands elftal achterna reist is ook gecrowdfund. Hij zou bijna niet naar het WK-voetbal in Brazilië kunnen, maar dat vond het Nederlandse volk niet kunnen. Er werd geld voor Winfried Witjes uit Elst ingezameld en daardoor maakte hij alsnog de reis naar Brazilïë om Louis van Gaal en zijn mannen aan te moedigen.

Het mislukt ook weleens



Veel succesverhalen, maar zo'n crowdfundingactie mislukt ook weleens. De provincie Gelderland wilde bijvoorbeeld in 2012 geld bij elkaar sprokkelen om natuurprojecten te financieren. Dat was uniek. Er waren namelijk crowdfundingacties voor cultuur, maar niet voor de natuur. Dus wilde zij een picknick- en vlinderwei realiseren. Die is er ook wel gekomen, maar omdat er te weinig geld binnen kwam bleef het bij een hele sobere uitvoering van het project.

Dus wilt u ook iets gemeen hebben met de Oranje Generaal of een christelijke cd? Wat let u, start met crowdfunding en wie weet zorgt u ook voor iets moois.